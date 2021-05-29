В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге мебельного магазина

Правоохранительные органы Петербурга задержали троих подозреваемых по делу о поджоге мебельного магазина на Кадетской линии. Задержания и обыски провели в День города, 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Подозреваемыми оказались трое мужчин возрастом 31, 45 и 53 лет. По версии следствия, они в апреле подожгли магазин с мебелью на Кадетской линии. Мотивом преступления считают месть за невозвращенный денежный долг.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В результате двое мужчин арестованы, а третий находится под подпиской о невыезде.