За минувшие сутки более 26 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 26 263 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 11 592 вызова.

На данный момент в Петербурге доступно три отечественных препарата для вакцинопрофилактики: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о поступлении в гражданский оборот новой вакцины "КовиВак".