За минувшую неделю количество «ковид-пациентов» увеличилось на 17%

В Петербурге увеличилось количество инфицирований вирусом COVID-19. За минувшую неделю прирост заболевших составил 17,42%. Так, неделю назад в городе было зафиксировано 1 171 случая, а к 29 мая вирусом заразились 1 375 петербуржцев. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, за прошедшие семь дней зафиксировали снижение количества выздоровлений после инфекции на 7,26%.

«По сравнению с прошлой пятницей на 17,42% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, на 7,26% – суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями», – отмечают в штабе.