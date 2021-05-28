К следующему Дню города электрички смогут стать городским транспортом

В Петербурге через год должна завершиться реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне "Среднерогатская - Предпортовая". Работы будут завершены к концу мая 2022 года. об этом сообщает Олег Белоозеров, председатель правления ОАО "РЖД".

«В следующем году в этот же день, в День рождения города Санкт-Петербурга, а может и раньше, мы должны открыть движение по реконструируемому объекту», - отметил председатель на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

В результате реконструкции появится однопутный электрифицированный участок железной дороги, по которому локомотивы смогут развивать скорость до 50 км/час. По словам Беглова, это поможет сделать электрички городским транспортом.