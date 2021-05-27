На рынке жилья ожидаются ценовые изменения

Через месяц в России будет отменена программа льготной ипотеки. Застройщики считают, что спрос на жилье будет падать до начала сентября, после чего рынок восстановится. Риелторы настроены не так оптимистично – по их мнению, покупатели уйдут на вторичный рынок и цены на жилье в Петербурге больше не вырастут.

Директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей прогнозирует снижение роста спроса на первичном рынке на 25-30% в случае завершения программы льготной ипотеки. Конвей отмечает, что масштабы падения спроса могут оказаться и больше.