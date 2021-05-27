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Студенты ПсковГУ разбежались по городу в разгар эпидемии COVID-19 в общежитии

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© Фото: instagram.com

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После того, как студенты из Индии завезли в общежитие Псковского государственного университета опасный штамм коронавирусной инфекции, их однокурсники решили покинуть место проживания.

Согласно информации редакции, в общежитии должно проживать 237 человек, однако на момент закрытия здания на карантин в нем находилось существенно меньшее количество.

Индийские студенты спокойно перемещались по общежитию и вступали в контакт с однокурсниками и соседями. После того, как стали подтверждаться первые случаи заражения, студенты начали спасаться бегством из рассадника инфекции, но уже было поздно. Администрация, по имеющейся информации, не проводила строгий учет вернувшихся после каникул студентов, поэтому существует вероятность, что рост числа новых случаев связан с ситуацией в общежитии - контактные с больными коронавирусом могли стать разнощиками вируса. Оперативно получить информацию о сложившейся ситуации от сотрудников ректората университета не удалось.

О ситуации, сложившейся в общежитии Псковского государственного университета на Ротной улице, ранее рассказывал «МК» и "Нева.Тудей". Ректор вуза Наталья Ильина посетила общежитие и пообещалась со студентами, оказавшимися в заточении. После визита на сайте ПсковГУ появился ролик, на котором Ильина рассказывает, что жители общежития на Ротной ни в чем не нуждаются, им обеспечены комфортные условия.

При этом самим студентам пришлось обратиться за помощью в СМИ. По их словам, руководство вуза игнорирует их жалобы: они были вынуждены самостоятельно мыть туалеты, потому что после вспышки коронавируса персонал общежития ушел на самоизоляцию. Отметим, что ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной: только за сутки в небольшом городе коронавирусная инфекция выявлена еще у 50 человек.

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