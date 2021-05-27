Согласно информации редакции, в общежитии должно проживать 237 человек, однако на момент закрытия здания на карантин в нем находилось существенно меньшее количество.
Индийские студенты спокойно перемещались по общежитию и вступали в контакт с однокурсниками и соседями. После того, как стали подтверждаться первые случаи заражения, студенты начали спасаться бегством из рассадника инфекции, но уже было поздно. Администрация, по имеющейся информации, не проводила строгий учет вернувшихся после каникул студентов, поэтому существует вероятность, что рост числа новых случаев связан с ситуацией в общежитии - контактные с больными коронавирусом могли стать разнощиками вируса. Оперативно получить информацию о сложившейся ситуации от сотрудников ректората университета не удалось.
О ситуации, сложившейся в общежитии Псковского государственного университета на Ротной улице, ранее рассказывал «МК» и "Нева.Тудей". Ректор вуза Наталья Ильина посетила общежитие и пообещалась со студентами, оказавшимися в заточении. После визита на сайте ПсковГУ появился ролик, на котором Ильина рассказывает, что жители общежития на Ротной ни в чем не нуждаются, им обеспечены комфортные условия.
При этом самим студентам пришлось обратиться за помощью в СМИ. По их словам, руководство вуза игнорирует их жалобы: они были вынуждены самостоятельно мыть туалеты, потому что после вспышки коронавируса персонал общежития ушел на самоизоляцию. Отметим, что ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной: только за сутки в небольшом городе коронавирусная инфекция выявлена еще у 50 человек.
Студенты ПсковГУ разбежались по городу в разгар эпидемии COVID-19 в общежитии
© Фото: instagram.com
После того, как студенты из Индии завезли в общежитие Псковского государственного университета опасный штамм коронавирусной инфекции, их однокурсники решили покинуть место проживания.
Согласно информации редакции, в общежитии должно проживать 237 человек, однако на момент закрытия здания на карантин в нем находилось существенно меньшее количество.
Все новости рубрики
- Вакциной «ЭпиВакКорона» привились чуть более 17 тыс. петербуржцевПолный цикл вакцинации завершили 9383 человека.
- Петербургские врачи рассказали о ситуации в медучреждениях городаСкорым приходится ждать очереди, а в больницах становится все больше и больше пациентов.
- В Петербурге из-за коронавируса отменили Фестиваль мороженогоОб этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
- 20 000 петербуржцев нуждаются в реабилитации после перенесенного коронавирусаОб этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
- 07 мая 2021, 10:56
- К концу года «Спутник Лайт» появится в гражданском оборотеВладимир Путин сообщил о готовности препарата к регистрации.
- 07 мая 2021, 14:50
- Немцы отдали пятое место Петербургу в списке красивейших городов Балтийского побережьяРейтинг составили в редакции немецкой информационной газеты Die Welt.
|
следующая
- Количество заразившихся коронавирусом петербуржцев за неделю увеличилось почти на 17%Показатель суточной госпитализации вырос на 6,3%.
- Вакцина «КовиВак» стала доступна в трех районах ПетербургаВакцинация новым препаратом началась в Невском, Московском и Красногвардейском районах.
- В госпитале «Ленэкспо» кончились места для «ковид-пациентов»В пресс-службе учреждения подтвердили информацию, но только про одно из отделений.
- В Комздраве проверили два летальных случая после вакцинацииРезультаты по третьей смерти будут готовы к 31 мая.
- Петербуржцы стали реже проверяться на коронавирусЗа минувшие сутки в Петербурге сделали лишь 14 176 тестирований на наличие вируса COVID-19.
- В Зеленогорске снесут «Дачу Кинга» и «Дачу Кирхнера»На месте объектов появится гостиница и кемпинг, а также культурно-развлекательные и спортивные объекты.
- «Единой карте петербуржца» исполнилось два годаЗа этот период количество держателей карты достигло 825 тысяч.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.