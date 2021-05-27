Вакциной «ЭпиВакКорона» привились чуть более 17 тыс. петербуржцев

Согласно справке по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге уже 17 тысяч 36 жителей Северной столицы привились вакциной «ЭпиВакКорона». Полный цикл вакцинации этим препаратом завершили 9383 петербуржцев.

Первый компонент вакцины «Спутник V» уже поставили себе 648 тысяч 776 человек. Оба этапа прививки прошли 550 тысяч 593 граждан. Также сообщается, что за последние сутки вакцину «КовиВак» поставили 131 петербуржец.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 20 тысяч петербуржцев нуждаются в реабилитации после перенесенной коронавиурсной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.