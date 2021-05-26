В Петербурге из-за коронавируса отменили Фестиваль мороженого

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной. Все антикоронавирусные меры необходимо соблюдать до сих пор. На этот раз из-за пандемии «ковида» в Северной столице отменили ежегодный Фестиваль мороженого. Об этом сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции на территории Санкт-Петербурга принято решение об отмене проведения 29.05.2021 ежегодного Фестиваля мороженого», — сообщили в пресс-службе.

Однако стоит отметить, что ПМЭФ в Петербурге пройдет в штатном режиме без изменений.