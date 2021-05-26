20 000 петербуржцев нуждаются в реабилитации после перенесенного коронавируса

По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, постковидная реабилитация необходима 20 тысячам жителей Петербурга.

Как отмечает Эргашев в посте, опубликованном на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», еще во время первой волны пандемии стало понятно, что многим гражданам понадобится дополнительное лечение после перенесенной болезни.

Вице-губернатор Северной столицы отметил, что коронавирус может привести к различным осложнениям, включая инсульт и неврологические нарушения. Кроме того, нередко пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на нарушения памяти. Причем данные осложнения встречаются у граждан в возрасте от 35 до 50 лет.