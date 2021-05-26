Количество заразившихся коронавирусом петербуржцев за неделю увеличилось почти на 17%

За минувшую неделю количество коронавирусных больных в Северной столице выросло на 16,48%. Данная информация была предоставлена пресс-службой Смольного.

На этой неделе было зафиксировано на 8,97% больше случаев заражения коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях. Кроме того, показатель суточной госпитализации пациентов с коронавирусом стал выше на 6,3%.

В Смольном напоминают, что лучшим способом защитить себя и своих близкий от заражения коронавирусом и предотвратить дальнейший рост темпов распространения инфекции является вакцинация.