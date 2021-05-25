В Комздраве проверили два летальных случая после вакцинации

В Петербурге зафиксировали три летальных случая после вакцинирования от коронавируса. В Комитете по здравоохранению начали проверку каждого случая, чтобы выяснить, есть ли связь с препаратами. По результатам проверки два из трех случаев не связаны с самой вакцинацией. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец, глава Комздрава в Петербурге.

Согласно исследования специальной комиссии при Комитете, два летальных исхода не имеют связи с введением препаратов от коронавируса. Третий случай пока находится на стадии анализа. Результаты по нему будут готовы к 31 мая.

Напомним, весной уже были похожие случаи. Однако в Комздраве проверки также показали, что смерти не связаны с введением препаратов от вируса COVID-19.