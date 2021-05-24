Петербуржцы стали реже проверяться на коронавирус

В Северной столице за прошедшие сутки 14 176 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 3 975 вызовов.

Статистика по тестированиям и обращениям в справочную службу начала сильно снижаться, при этом суточная заболеваеомсть продолжает расти каждый день. Однако эпидемиологическая обстановка в городе не настолько плохая, по мнению руководителя регионального отдела Роспотребнадзора, так как матчи ЕВРО-2020 переносить отказались.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о поступлении первой партии новой, третьей отечественной вакцины, "КовиВак".