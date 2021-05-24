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В Петербурге продолжает расти заболеваемость вирусом COVID-19

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© Фото: baltphoto.ru

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Количество новых заражений растет ежедневно во всех возрастных группах, кроме пожилых людей.

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге. По наблюдениям специалистов эпидемиологическая обстановка продолжает ежедневно ухудшаться. Количество новых инфицирований не увеличивается только среди населения старше 65 лет. Об этом сообщает Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу.

«Заболеваемость медленно, но растет. Рост заболеваемости отмечен с первой послепраздничной недели», — отметила глава регионального органа.

Согласно данным на 24 мая, за весь период пандемии коронавирусом заразилось не менее 433 тысяч петербуржцев. Кроме того, с постпраздничной недели количество новых случаев заражения продолжает расти среди дошкольников, школьников, студентов и рабочих.

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