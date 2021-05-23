Теплоход «Ромео» врезался в Троицкий мост на Большой Неве

В Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирского прогулочного теплохода «Ромео» с Троицким мостом на Большой Неве. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 23 мая.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, около 12:30 в результате которого судно «Ромео» врезалось в мост. Владельцем судна является организация ООО «Речной трамвай».

«По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находились три человека, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что капитан корабля и собственник судна вызваны в прокуратуру для дачи объяснений.