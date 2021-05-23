В Петербурге зафиксировали пик суточной заболеваемости «ковидом»

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусной инфекцией заразилось 842 человека. Этот показатель является самым максимальным по суточным заболеваниям в период с апреля по май 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Северной столице.

Также отметим, что в Ленинградской области зафиксировали 87 новых случаев заболевания «ковидом» за прошедшие сутки.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 40 петербуржцев, а победить болезнь смогли 414 человек. За этот же период в Ленобласти справились с инфекцией 76 граждан, а умерло — 10 человек.