В Петербурге у Елагина острова загорелся автобус с детьми

Автобус с первоклассниками заполыхал на Ушаковской набережной. В салоне присутствовало 47 школьников, они совершали поездку в цирк. Все маленькие пассажиры и сопровождавшие их взрослые благополучно смогли спастись и выбраться наружу.

Неожиданное возгорание моторного отсека в автобусе преградило путь поездки организованной группы школьников с родителями в цирк. По словам свидетелй, первоклассники буквально выпрыгивали из салона авобуса. О пострадавших информации не поступало. На место прибыли службы спсения (пожарные) и сотрудники полиции. Судя по тому, что это происшествие могло закончиться трагедий, причину возгорания моторного отсека будут выяснять компетентные органы.