В Петербурге более 550 тысяч горожан полностью вакцинировались от COVID-19

С начала вакцйинации против коронавируса в Санкт-Петербурге привились почти 650 тысяч человек (649 986). Из них 550 844 горожан уже полностью завершили все этапы прививания, поделились статистикой в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19.

За прошедшие сутки первый этап вакцинации прошли 6093 человека, говорится в сообщении. Вакцинацию уже вторым компонентом прошли 5816 горожан.

"Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 807 182 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации", – сообщается в информационной справке.

На сегодняшний день запас препарата вакцины в Петербурге находится в количестве 157 196 комплектов доз. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на сегодня составил 92 536 комплектов, ещё 64 660 комплектов находятся на фармбазе.