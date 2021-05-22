Суточная заболеваемость «ковидом» в Петербурге выросла до 833 случаев за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки в городе зафиксировали прирост случаев инфицирования. За прошедший день в городе выявили 833 случая заражения коронавирусом.

Днем ранее, в Северной столице выявили 791 больного.

За последние сутки жертвами COVID-19 стали 35 человек. Смогли победить болезнь 1327 петербуржцев. Всего по стране выявлено 8709 заболеваний «ковидом».

Первое место по суточной заболеваемости среди регионов России снова заняла Москва, где выявлено 2653 случая инфицирования, Северная столица также на втором месте.