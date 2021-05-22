Беглов появился на публике в новом имидже

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга сообщили, что губернатор Северной столицы Александр Беглов появился перед публикой, в пятницу, 21 мая, без усов.

Глава города на Неве впервые появился перед людьми без усов в 2017-2018 годах во время того, когда он занимал должность полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. После Беглов встал на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

С усами градоначальника потом увидели на встрече во время назначения президентом России его на должность исполняющего обязанности главы Петербурга. После этого Беглова никогда не видели без растительности на лице.