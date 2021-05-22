За последние сутки на наличие COVID-19 обследовано более 24 тыс. петербуржцев

Оперативный штаб Санкт-Петербурга по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки на COVID-19 проверили чуть более 24 тысяч жителей Северной столицы.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 114 человек», - заявили в пресс-службе администрации Петербурга.

Также сообщается, что за последние сутки операторы Единой информационно-справочной службы «122» обработали 11 тысяч 371 заявку по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 12 июля.