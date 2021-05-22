Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до 12 июля

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что в ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, будут продлены с 30 мая до 12 июля.

«Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов», — заявили в пресс-службе.

Также напомним, что с 31 мая власти Северной столицы ограничат доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет в цирк и театры. Кроме того, глава города на Неве подписал указ о повышении мер безопасности во время проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за неделю в Петербурге количество заражений коронавирусной инфекцией выросло на 251%.