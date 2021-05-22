В Петербурге на 251% возросло число новых случаев заражений коронавирусом за неделю

Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции сообщает, что в Санкт-Петербурге за последнюю неделю количество случаев заболевания увеличилось на 251% за последнюю неделю.

В ведомстве также сообщают, что 1404 петербуржца 18 мая обращались за медицинской помощью и тест у всех показал положительный результат. Ранее, 11 мая, данный показатель равнялся всего лишь 399.

Также отметим, что в Северной столице на данный момент развернуто 5,5 тысяч коек для коронавирусных больных, а также внебольничными пневмониями. Свободных мест осталось всего 805 штук. Из всех пациентов, находящихся в медицинских учреждениях, 22% тяжело больны.