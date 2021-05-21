В Петербурге продлили коронавирусные ограничения

В Северной столице продлили действие коронавирусных ограничений. Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга внес губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, коронавирусные ограничения буду действовать до 12 июля. Ранее ограничения должны были действовать до 30 мая. Причиной продления ограничений в Смольном назвали проведение ПМЭФ. В связи с этим необходимо соблюдать противоэпидемиологические нормы при заселении в гостиницы, при обслуживании в местах общественного питания, а также в общественном транспорте.

При этом с 31 мая в Петербурге снимут запрет на посещение цирков и театров группами до 16 лет.