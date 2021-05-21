Более 24 тысяч петербуржцев обследовались на наличие коронавируса за минувшие сутки

В Северной столице за прошедшие сутки 24 114 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 11 371 вызов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о возобновлении работы павильона "Ленэкспо" для больных инфекцией коронавируса. При необходимости в выставочном комплексе развернут еще порядка трех сотен коек.