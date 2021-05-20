Почти 26 тысяч петербуржцев сдали тесты на "ковид" за минувшие сутки

В Северной столице за прошедшие сутки 25 647 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 12 303 вызова.

Кроме того, всего за прошедшие сутки по стране было сделано 337 тысяч тестирований на наличие вируса COVID-19. При этом в больницах с коронавирусом находится почти 500 тысяч пациентов.