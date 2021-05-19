В петербургском общественном транспорте усиливают антикоронавирусные меры

В Санкт-Петербурге станут еще жестче относиться к соблюдению противоэпидемиологических мер от коронавирусной инфекции в общественном транспорте. Те пассажиры, которые будут находиться в автобусе без медицинских масок и перчаток, не будут допускаться к поездке.

«Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Также замглавы города отметил, что это связано с увеличением числа суточных заболеваний в регионе.