Петербуржцам рассылают приглашения на вакцинацию от коронавируса

В Санкт-Петербурге начали рассылать приглашения на прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. На данный момент приглашения разослали 370 тыс. петербуржцам. Визитки получают обычно те, у кого нет иммунитета к «ковиду», зарегистрированные на портале «Здоровье петербуржца».

"В городе создана широкая и доступная сеть прививочных пунктов. Призываю петербуржцев иммунизироваться от COVID-19 — прививка не займёт много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких", — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В пресс-службе Смольного напомнили, что сейчас в Северной столице открыто 134 пункта вакцинации, а также 15 мобильных прививочных пунктов.