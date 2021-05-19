В Петербурге появится первый круглосуточный пункт вакцинации от «ковида»

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице появится первый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, который будет работать в круглосуточном режиме.

«Пункт вакцинации в поликлиническом отделении № 10 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 17", пр. Шаумяна, д. 51 переведен в круглосуточный режим. В ночь на 19.05.2021 в период с 20:00 до 08:00 вакцинировано пять человек», — сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день в Петербурге открыто более 130 прививочных пунктов. За все время вакцинацию первым компонентом препарата прошли более 626 тысяч петербуржцев.