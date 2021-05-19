Во время проведения ПМЭФ в Петербурге откроют 51 пункт вакцинации от «ковида»

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Проводиться мероприятие будет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Также во время проведения ПМЭФ в городе будет увеличено количество прививочных пунктов.

Так, в Северной столице для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию готовят 51 пункт. В них будет оборудовано около 90 мест для сдачи мазка. В том случае, если у участника фонда будет положительный тест на COVID-19, то его отправят на стационар в госпиталь.

Кроме того, чтобы попасть на ПМЭФ все участники должны будут пройти вакцинацию от «ковида». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

