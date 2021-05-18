Беглов заявил в возможном ужесточении антикоронавирусных мер

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что, возможно, в Северной столице будут ужесточаться коронавирусные ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости.

«На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — заявил глава города.

Межведомственный городской координационный совет Петербурга по противодействию распространения инфекции сообщил, что наблюдается рост количества заболевших «ковидом». В период с 9 по 16 мая число случаев инфицирования выросло на 29%, а госпитализаций — на 26,35%.