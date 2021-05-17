В больницах Петербурга появятся 459 дополнительных коек для больных COVID-19

Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщила, что в медицинских учреждениях города будут развернуто дополнительное количество коек. В настоящее время в Северной столице свободно 585 из 5248 коек-мест для больных коронавирусной инфекцией.

В ближайшее время для пациентов планируется развернуть 459 дополнительных коек. Так, с 18 мая в павильоне Госпиталя для ветеранов войны появятся 102 койки. С 20 мая в госпитале «Ленэкспо» развернут 97 дополнительных мест в павильоне №5, а в больнице имени Семашко появится еще 260 коек для больных «ковидом».