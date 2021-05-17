За последние сутки тесты на коронавирус сдали более 15 тыс. тестов

Тесты на коронавирусную инфекцию проводятся в Санкт-Петербурге ежедневно до сих пор. За последние сутки на «ковид» проверили 15 тысяч 10 человек. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.

После майских праздников количество пациентов, которые обратились за медицинской помощью, выросло на 29%. Также сообщается, что на данный момент в стационарах занято около 96% мес для коронавирусных больных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге резко увеличилось число коронавирусных больных. За минувшую неделю заболеваемость в городе выросла на 6,38%.