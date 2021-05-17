В Петербурге резко увеличилось число коронавирусных больных

По информации, предоставленной межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению инфекции, в Северной столице резко выросло количество коронавирусных больных.

За минувшую неделю число активно больных стало больше на 6,38%. При этом количество выздоровевших также выросло на 517,2%. Показатель суточной госпитализации увеличился на 26,35%. Составители отчета пояснили, что данная динамика может быть связана с тем, что в период майских праздников граждане реже обращались в больницы для того, чтобы пройти осмотр, зарегистрировать выздоровление или закрыть листок нетрудоспособности.