Беглов сообщил о прохождении полного цикла вакцинации более 500 тыс. петербуржцев

Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что более 500 тысяч петербуржцев завершили полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", — сообщил Александр Беглов.

Глава города принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции под представительством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Глава города на Неве сообщил, что на сегодняшний день в Северной столице действуют 134 прививочных пунктах. Кроме того, работает 22 выездные бригады, прививающие от COVID-19 в социальных учреждениях.