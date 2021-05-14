В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла почти на 40%

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге становится хуже. Суточная заболеваемость в городе выросла на 39,85% в четверг, 13 мая. За эти сутки в Северной столице зафиксировали 1095 случаев инфицирования «ковидом». Отметим, что неделей ранее заразилось коронавирусом 783 петербуржца.

«Суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями увеличилась на 32,06 %. За прошедшие 7 дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 2,68 %», — говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.

Специалисты призывают всех жителей города на Неве соблюдать меры по противодействию коронавирусной инфекции.