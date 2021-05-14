Чиновников районных администраций Петербурга просят сделать вакцину от «ковида»

В среду, 13 мая сообщили, что правительство просит чиновников районных администраций в Смольном в Санкт-Петербурге привиться сделать вакцину от коронавирусной инфекции.

Соответствующее письмо главы районов получили от аппарата вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. В записи говорится, что необходимо в районных администрациях города провести вакцинацию от коронавируса среди подчиненных.

Соответствующую бумагу главы регионов получили еще в начале мая. Поручение принял губернатор Петербурга Александр Беглов. Такое решение глава города принял в связи с угрозой возникновения третьей волны эпидемии коронавируса.