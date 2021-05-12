Утренние пробки в среду в Петербурге достигли 7 баллов

В Санкт-Петербурге, в среду, 12 мая, около 9 часов в городе образовались огромные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы в регионе оцениваются в 7 баллов. Большее количество пробок образовалось на юго-востоке Северной столицы, в Веселом поселке, а также на востоке КАД.

Кроме того, большинство направлений движения было затруднено из-за проведения ремонтных и дорожных работ, а также аварий. Так, пробка образовалась от Кудрово до Большого Обуховского моста и в обратную сторону. Такая же ситуация на проспекте Большевиков к Народной улице и от Народной к Володарскому мосту.

Также стоит отметить, что движение затруднилось и на КАД от станции «Ульянка» до развязки с Таллинским шоссе и пробка растянулась на 5 км.