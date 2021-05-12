Беглов напомнил петербуржцам о необходимости вакцинации

Александр Беглов напомнил петербуржцам о необходимости пройти вакцинацию от COVID-19 какой-либо из отечественных вакцина, чья эффективность была подтверждена. В ходе выступления в Законодательном собрании Петербурга, губернатор отметил, что массовая вакцинация является единственной мерой, которая позволит городу вернуться к нормальной жизни.

По словам Беглова, миллионы иностранных граждан мечтают о российской вакцине. Беглов подчеркнул, что россияне облают уникальной возможностью защитить себя и своих близких от заражения коронавирусом.

Напомним, в Петербурге можно привиться в 134 стационарных пунктах вакцинации, а также пройти вакцинацию в 13 мобильных пунктах в торговых центрах.