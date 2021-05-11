За последние сутки тест на коронавирус сделали около 11 тыс. петербуржцев

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что за последние сутки в Северной столице тесты на коронавирусную инфекцию сдали 10 тысяч 772 человека.

Кроме того, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом обратилось около 8642 жителей Петербурга.

Также специалисты сообщают, что на данный момент Петербург находится на «высоком плато» по «ковиду». Суточная забоеваемость в городе сильно не меняется, но возможность роста все еще сохраняется. Уже около двух недель в городе более 700 заболевших.