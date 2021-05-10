За последние сутки в Петербурге заразилось «ковидом» 724 человека

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает держаться на беспокойном уровне. Днем ранее в городе было зафиксировано 726 случаев инфицирования. Однако за последние сутки в оперативном штабе сообщили об уменьшении числа заболевших на два — 724 больных «ковидом».

Жертвами страшной инфекции стали 30 петербуржцев. За все время пандемии в Петербурге от вируса умерло 13,5 тысяч человек.

Северная столица по-прежнему остается на втором месте в рейтинге городов России по большему количеству суточных заболеваний. На первом месте все еще находится Москва. В столице зафиксировали 2896 больных коронавирусом.