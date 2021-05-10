За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 402 петербуржца с коронавирусом

За прошедшие сутки к врачам обратились 402 петербуржца, заразившихся коронавирусной инфекцией. Данный показатель по сравнению с предыдущей неделей вырос почти на 1%.

Количество госпитализаций увеличилось на 7,3% и составляет 353 человека. Вылечились 173 пациента, это на 1,2% больше, чем на прошлой неделе. Количество пациентов под наблюдением уменьшилось на 0,2% и составляет 14 481. На ИВЛ находятся 194 петербуржца. 24% коронавирусных больных в стационарах переносят заболевание в тяжелой форме.