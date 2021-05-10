Губернатор Петербурга проверил качество работы пункта вакцинации в Ледовом дворце

В воскресенье, 9 мая, глава Северной столицы Александр Беглов проверил пункт вакцинации, расположенный в Ледовом дворце. Данная информация была предоставлена пресс-службой администрации города. Беглов посетил пункт вакцинации перед концертом, проведенным в Ледовом дворце по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

В пункте вакцинации могли привиться от коронавируса гости мероприятия и другие желающие. Беглов отметил, что после первой прививки петербуржцам выдают официальный сертификат. Второй этап вакцинирования можно пройти по месту жительства или работы.