За минувшие сутки более 16 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 16 210 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 6 070 тысячи вызовов.

Таким образом, на 9 мая в Петербурге за весь период пандемии было сделано 8,3 миллионов тестирований на наличие вируса COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербуржцы не соблюдали противоэпидемиологические меры во время празднования Дня Победы.