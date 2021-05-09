На аппаратах ИВЛ находится 192 петербуржца

В Петербурге доля тяжелобольных вирусом COVID-19 продолжает сохраняться на прежнем уровне. По данным Оперативного штаба к 9 мая в городе 24% от общего количество больных находится в тяжелом состоянии.

К аппаратам ИВЛ подключено 192 петербуржца. При этом около 80% коечного фонда занято пациентами, инфицированными вирусом. Всего в Петербурге было развернуто 5,2 тысячи коек.

Кроме этого, в городе зафиксировали снижение числа победивших вирус. За минувшую неделю показатель снизился на 17,38%.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о прибывшей 7 мая партии вакцины «Спутник V» на Фармсклад Петербурга в количестве 18,3 тысячи комплектов доз.