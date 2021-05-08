За минувшие сутки 726 петербуржцев заразились "ковидом"

В Петербурге за последний день коронавирусной инфекцией заразилось 726 человека. Город продолжает держать высокие показатели по суточному приросту инфицированных. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с вирусом COVID-19.

В Ленинградской области на 7 мая зарегистрировано 77 новых случаев инфицирования. Всего в России за весь период пандемии было заражено 4 млн 863 тыс. 514 человека, погибло 112 тысяч 622 петербуржца. За весь период победить вирус удалось 4 млн 480 тыс. 360 пациентам.

На территории России за сутки выявили 8 329 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. При этом по стране за день победило болезнь 8 255 россиян, однако 370 человек скончались.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведенных за сутки 20 тысячах тестирования на наличие вируса.