В Петербург прибыло более 18 тысяч комплектов вакцины «Спутник V»

В Северную столицу поступила новая партия вакцины от инфекции коронавируса. Препарат «Спутник V» прибыл на фармсклад Петербурга в пятницу, 7 мая. Новая партия объемом 18,3 тысячи комплектов доз сначала попала на общегородскую базу, а затем была распределена по поликлиникам Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент в городе на Фармбазе имеется в запасе 94 тысячи комплектов доз препарата «Спутник V», при этом в городских поликлиниках находится 107 тысяч доз вакцины.

Напомним, в Петербурге вакцинопрофилактика доступна в прививочных пунктах и с помощью мобильных групп. Кроме того, с начала моя в городе появилась возможность привиться на дому для маломобильных групп населения.