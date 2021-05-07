Большинство ветеранов завершили цикл вакцинации перед парадом Победы

В Петербурге продолжают готовиться к Дню Победы. В частности, продолжается вакцинация ветеранов. В параде Победы на Дворцовой площади примут участи 250 ветеранов. Большая часть уже завершила полный цикл вакцинопрофилактики. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

На данный момент 177 ветеранов завершили цикл вакцинации от вируса COVID-19. Самым старшим вакцинируемым стал 90-летний петербуржец. Кроме того, у 73 человек уже подтвердили наличие антител.

Также ветераны, которых допустят с отрицательным тестом на коронавирус, будут доставлены к Дворцовой площади на продезинфицированном транспорте.