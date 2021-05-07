За минувшие сутки более 17 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 17 470 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 10 940 тысяч вызовов.

Напомним, с начала мая в городе появилась возможность записать к врачу в поликлинике по номеру телефона. По телефону также можно записаться и на вакцинацию от вируса COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 23% тяжелобольных пациентов среди всех инфицированных коронавирусом в Северной столице.