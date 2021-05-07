К концу года «Спутник Лайт» появится в гражданском обороте

В Петербурге к 1 января 2022 года в гражданском обороте появится вакцина «Спутник Лайт». Российский препарат для профилактики коронавируса готов к регистрации с 6 мая. Об этом сообщается в реестре лекарственных средств Минздрава.

О готовности к регистрации сообщил президент России Владимир Путин в четверг, 6 мая. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что препарат будет использоваться для вакцинации населения возрастом от 18 до 60 лет. В свою очередь Александр Гинцбург сообщил о сроке соранения иммунитета после вакцинации «Спутником Лайт» - от 3 до 5 месяцев.

Особенностью вакцины является возможность использовать ее и пациентам, переболевшим вирусом COVID-19.