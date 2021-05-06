За минувшие сутки более 15 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 15 894 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 11 тысяч вызовов.

Напомним, петербуржцы могут обратиться за помощью волонтеров по горячей линии 8-800-200-34-11. На данный момент в городе 576 тысяч пациентов вакцинировались от вируса COVID-19, среди них 452 149 человек завершили цикл вакцинопрофилактики.